Wohnung in Meidling brannte nieder: Zwei Verletzte

Bei dem Brand in einem Mehrparteienhaus wurde eine Wohnung komplett zerstört.

Wien. Großeinsatz in der Mandlgasse in Meidling am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr. Als die alarmierten Einsatzkräfte vor Ort waren, stand die betroffene Wohnung bereits in Vollbrand. Flammen und Rauch drangen aus den Fenstern des zweiten Stocks.

Die Bewohnerin konnte sich selbst bereits in Sicherheit bringen. Mehrere weitere Hausbewohner machten auf ihren Balkonen auf sich aufmerksam, um gerettet zu werden. Sie mussten von den Feuerwehrleuten mit der Hilfe von Fluchtfilterhauben durch das stark verrauchte Stiegenhaus ins Freie gebracht werden. Die Betroffenen wurden sofort zur Kontrolle der Berufsrettung übergeben.

© Stadt Wien - Feuerwehr ×

Zwei Personen mit Rauchgasvergiftung

Eine Frau (57) und ein 32-Jähriger mussten zwar noch vor Ort betreut werden, sie sollen leichte Rauchgasvergiftungen erlitten haben. Die Verlegung in ein Spital war aber zum Glück nicht notwendig.

Um den Brand unter Kontrolle zu bringen, drang ein Feuerwehrtrupp unter Atemschutz mit einer Löschleitung zu der brennenden Wohnung vor. Zudem wurden die Flammen mit einer zweiten Leitung über eine Drehleitung von außen bekämpft. Insgesamt 35 Feuerwehrleute waren bei dem Brand vor Ort und konnten das Feuer schließlich löschen. Der Einsatz dauerte etwa bis 23 Uhr.