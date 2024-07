Dachstuhl von Grand Hotel stand in Flammen

In dem international bekannten Hotel brannte es in einer Dachwohnung.

Großeinsatz im Grand Hotel in Zell am See: Gleich mehrere Feuerwehren waren zu dem Brand ausgerückt, als sie alarmiert wurden. Ausgebrochen war das Feuer in einer Dachgeschoßwohnung in einem Nebengebäude des Hotels, in welchem sich auch das Spielcasino und die hauseigene Brauerei befinden.

© Feuerwehr Zell am See ×

© Feuerwehr Zell am See ×

Möbel fingen Feuer

Aus bisher unbekannter Ursache fingen dort Einrichtungsgegenstände Feuer. Der Brand konnte zwar relativ schnell gelöscht werden, aber aufgrund der starken Rauchentwicklung, mussten noch Nachlöscharbeiten unter schwerem Atemschutz durchgeführt werden.

Die Möbel wurden mit Hilfe einer Drehleiter über die Dachterrasse geborgen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens konnte vorerst nicht beziffert werden.