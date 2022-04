× Haus stürzt nach Wasserrohrbruch teilweise ein

Bewohner konnte noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Zistersdorf. Nach einem Wasserrohrbruch ist am Wochenende ein Wohnhaus in Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) zum Teil eingestürzt. Der Keller des Gebäudes wurde geflutet. Während der Aufgrabungsarbeiten senkte sich das Objekt. Ein jüngeres Paar konnte noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, bevor das Haus teilweise einstürzte. Verletzt wurde niemand. Am Montag waren Schadensaufnahme und Besichtigung durch einen Sachverständigen geplant, berichtete Bürgermeister Helmut Doschek (ÖVP).

Das Frühwarnsystem der Gemeinde hatte Samstagfrüh angeschlagen, sagte Doschek. Massiver Wasserverlust wurde gemeldet. Die Zuleitung wurde abgedreht, die Feuerwehr sperrte den Straßenabschnitt ab. Inzwischen wurden alle Leitungen gesichert. "Andere Gebäude dürften zum Glück nicht betroffen sein", sagte der Stadtchef.