Heftiger Crash auf A1: 9-Jährige schwer verletzt

Weil das Auto einer 34-Jährigen plötzlich langsamer wurde, kam es auf der Westautobahn Richtung Wien zu einem tragischen Unfall.

Bei einem Zusammenprall mehrerer Autos wurden am Montag zwei Personen verletzt.

Auslöser dürfte ein Defekt am Auto einer 34-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten-Land am Nachmittag gewesen sein. Ihr Pkw, in dem auch ihre 9-jährige Tochter saß, wurde plötzlich auf der Westautobahn bei Altlengbach, Bezirk St. Pölten, langsamer.

Ein 45-jähriger Lenker, der auch Richtung Wien unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sein Auto prallte in das vordere Fahrzeug. Der Wagen der Niederösterreicherin kam ins Schleudern. Dabei prallte auch noch ein kleiner Lkw, der von einem 57-Jährigen Wiener gelenkt wurde, gegen die Front ihres Pkws.

Kind ins Spital geflogen

Die 9-Jährige, die auf der Rückbank saß, wurde schwer verletzt. Sie musste mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in die Klinik Wien-Donaustadt transportiert werden. Auch der 45-jährige Autolenker musste ins Spital.