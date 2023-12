× Ho-Ho-Hohe Preise: NÖ-Christbäume werden teurer

Mit dem ersten Adventwochenende hat auch die Suche nach dem prächtigsten Baum fürs Weihnachtsfest begonnen. Bis zu 5 Euro pro Laufmeter mehr muss man heuer für eine Tanne aus Niederösterreich ablegen.

Unglaubliche 1,1 Millionen Bäume ernten Niederösterreichs Christbaumbäuerinnen und Christbaumbauern Jahr für Jahr. "Unsere Christbäume werden naturnah, nach strengen Bestimmungen der heimischen Landwirtschaft aufgezogen und tun so einiges für unsere Umwelt", erklärt Josef Reithner, Obmann der ARGE NÖ Christbaumbauern stolz. 1.000 Personen sind alleine in Niederösterreich bei Ernte und Verkauf in den Christbaumkulturen tätig. Mit ihrer Arbeit sorgen sie für rund 22 Millionen Euro an Wertschöpfung, die Niederösterreich zu Gute kommen.

© Christbäume.at ×

Ab-Hof-Verkauf läuft bereits.

5 Euro pro Laufmeter mehr

Der Ab-Hof-Verkauf hat bereits am ersten Adventwochenende begonnen. Der Verkauf an öffentlichen Plätzen bzw. Ständen beginnt traditionell am 12. Dezember. Aufgrund der höheren Produktions- und Transportkosten, kommt es zu Preissteigerungen auf den Christbaumhöfen in Niederösterreich. Die Durchschnittspreise bei Tannen liegen zwischen 15 und 39 Euro pro Laufmeter. Im vergangen Jahr musste man für Tannen nur 10-35 Euro pro Laufmeter berappen.