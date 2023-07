''Jetzt nicht aussteigen!'' rettet drei Menschenleben

Ein engagierter Feuerwehrmann wuren beim Einkaufen zum Helden.

NÖ. Als der Floriani Montagvormittag in Baden aus einem Geschäft herauskam, erkannte er mit einem Blick den Ernst der Lage: Ein Lkw mit ausgefahrenem Kran hatte die Oberleitung der Badner Bahn beschädigt, die offenen liegenden Starkstromkabeln landeten am Dach eines Autos – in dem die Familie Sax saß.

© monatsrevue.at ×

© monatsrevue.at ×

Mutter Timea, die mit ihrem Mann Christian und Sohn Vincent im Pkw saß, schildert: „Mein erster Impuls war, sofort auszusteigen, aber dann stand plötzlich dieser Mann vor uns und rief, dass wir auf keinen Fall aussteigen sollten.“

© monatsrevue.at ×

Zum Glück nahmen sie den Floriani und Mitarbeiter der Bezirksalarmzentrale Martin Stubenreiter ernst, der die Familie beruhigte, bis die Lokalbahnen den Strom abdrehten. Danach konnten Mutter, Vater und Sohn gefahrlos ins Freie: gerettet!