× Juwelen-Coup: Duo lief bei Einbruch in Fotofalle

Ganz schön blöd schauen werden jetzt zwei junge Männer, dass die Polizei mit Fotos nach ihnen fahndet.

NÖ. Passiert ist der Einbruchsdiebstahl in ein Juweliergeschäft in der Fußgängerzone von St. Pölten wenige Tage vor Weihnachten am 18. Dezember: Da schlug ein noch (!) unbekanntes Duo um 2.40 Uhr in der Früh die Auslagenscheibe ein und raffte in Minutenschnelle Preziosen im Wert von mehreren zehntausend Euro an sich. Danach rannten sie in Richtung der Bräuhausgasse – die weitere Flucht dürfte mit einem Auto oder Motorrad erfolgt sein.

Axt. Bei der Fahndung nach den nächtlichen Gestalten kann die Polizei quasi auf die Dummheit der beiden Eindringlinge zurückgreifen. Denn kurz bevor sie mit einer Axt zuschlugen bzw. beim Auskundschaften am selben Abend oder schon davor tappten sie ins Blickfeld einer Überwachungskamera. Dabei zeigten sie ihre unmaskierten Gesichter – wobei die jetzt veröffentlichten Aufnahmen des größeren Bartträgers und des jüngeren Komplizen, der eine beige Baseballmütze aufhatte, schnell zu den gesuchten Tätern führen sollte. Hinweise: 059 133 35 3333.