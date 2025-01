Kettenpflicht und Fahrverbot: Wintereinbruch in Niederösterreich

Matschige Fahrbahnen und Schneekettenpflicht beschäftigen aktuell Niederösterreich. Am Donnerstagmorgen gab es vereinzelt bis zu zehn Centimeter Neuschnee.

Autofahrer aufgepasst: Die winterlichen Verhältnisse sorgen aktuell für einige Räumungs- und Streuarbeiten in Teilen Niederösterreichs. In einigen Gebieten ist mit matschigen Fahrbahnen zu rechnen, während in höheren Lagen eine gestreute Schneefahrbahn zu erwarten ist. In manchen Orten wie Geras und Horn kann es sogar zu Reifglättebildung kommen.

Kettenpflicht

Da bei den Fahrbahnverhältnissen höchste Vorsicht angesagt ist, gilt für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf manchen Strecken eine Schneekettenpflicht.

B20 über den Annaberg und den Josefsberg

B21 über den Ochsattel, Rohrersattel und das Gscheid

B23 über den Lahnsattel

B71 über den Zellerrain

L5217 zwischen Morigraben und Kirchberg bis Lilienfeld

Für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen

L5226 zwischen Plankenstein und Weißenbach

Ein Fahrverbot gilt aktuell für Sattelkraftfahrzeuge auf der B21 über das Gscheid und auf der B23 über den Lahnsattel.

Scheinwerfer an

Im Schnee mag das Tagfahrlicht zwar ausreichen, allerdings gibt es neben dem Neuschnee der im Waldviertel, Mostviertel und Industrieviertel gefallen ist auch Gebiete mit Bodennebel. Beispielsweise in Neunkirchen oder Dobersberg wäre die Nebelschlussleuchte von Vorteil. Die Sicht soll nämlich auf 30 bis 70 Meter eingeschränkt sein.