Kinderwagen samt Kind (1) stürzte in Fluss

Niederösterreich. Am Dienstag kam es in Bad Erlach (Bezirk Wiener Neustadt) zu einem dramatischen Zwischenfall: Ein Kinderwagen ist samt einjährigem Kind in einen Fluss gestürzt und wurde durch die Strömung sofort abgetrieben, wie das Rote Kreuz via Facebook berichtet.

Demnach sei die Großmutter, die mit dem Kind unterwegs war, in den Fluss gesprungen und habe vergeblich versucht das Kind aus dem Wasser zu holen. Durch die Hilfe einer engagierten Passantin konnten das Kleinkind und die Frau aus dem Wasser gerettet werden. Der 1-Jährige war zu diesem Zeitpunkt bereits schwer verletzt und musste wiederbelebt werden.

Kind mit Notarzthubschrauber ins Spital geflogen

Kurz darauf traf ein Rettungswagen des Roten Kreuzes Wiener Neustadt (Ortsstelle Bad Erlach) am Notfallort ein und übernahm die Versorgung des Kindes – das inzwischen wieder bei Bewusstsein war – und seiner Großmutter. Das Kind wurde mit dem Notarzthubschrauber in ein Wiener Krankenhaus geflogen. Die Großmutter wurde in notärztlicher Begleitung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert.