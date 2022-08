Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Sportexperte Frenkie Schinkels.

Verspottet. Färöer-Inseln, Luxemburg und jetzt also Liechtenstein. Fußball-Österreich ist bekannt dafür, gegen die kleinsten Nationen zu verlieren und als Lachnummer verspottet zu werden. Nach dem Nationalteam und Salzburg hat es jetzt auch Rapid erwischt. Wie chancenlos sich der Rekordmeister gegen den FC Vaduz in zwei Spielen präsentiert hat, macht mich aber sprachlos. Die Leistung darfst du nicht einmal in der Geisterbahn im Prater bringen.

Überhaupt wird Halloween in Hütteldorf ab sofort im August gefeiert. Nein, im Ernst: Wenn die Fans nach dem Spiel sauer sind, dann habe ich dafür Verständnis. Denn so darf sich eine Rapid-Mannschaft nicht präsentieren.

Feldhofer mit Vorbereitung gescheitert

Es macht mir keinen Spaß, den Finger in die Wunde zu legen: Aber Feldhofer ist mit seiner Vorbereitung, als man in der Liga das Hartberg-Spiel extra verschieben hat lassen, kläglich gescheitert. Wenn jetzt nicht ein „Lucky Punch“ gegen Sturm Graz gelingt, dann wird es für den „Ferdl“ eng. Nicht umsonst war bei der Vaduz-Blamage ein Sky-Experte im Stadion, den viele als Rapid-Trainer haben wollen.