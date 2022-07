× Kleinkind steckte in Spielautomaten fest

Die Kremser Feuerwehr musste mit 29 Helfern ausrücken, um das Mädchen zu befreien.

Kurioser Einsatz am Sonntag in Krems. Ein Spielautomat wurde für ein kleines Mädchen kurzfristig zum Gefängnis. Aus unklarer Ursache war die junge Dame in die Ausgabeklappe geklettert und konnte sich daraus nicht mehr befreien. Kurz nach 22:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr Krems und Rettungsdienst in das Kremser Cinemaplexx gerufen.

© FF Krems ×

Beim Automaten war das Kleinkind sehr ruhig und gefasst. Mit dem Halligan-Tool, einer speziellen Art eines Brecheisens, konnte die Türe des Automaten rasch geöffnet werden. Mit wenigen Handgriffen war das Mädchen aus dem Gefängnis befreit und konnte den Eltern übergeben werden.

© FF Krems ×

Die Sanitäter des Roten Kreuz Krems konnten keine Verletzungen feststellen und der Abend im Kremser Kino konnte nach dem kurzen Schreckmoment fortgesetzt werden.