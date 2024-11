Klosterneuburg feiert vier Tage lang Leopoldi

Im Gedenken an den Todestag des niederösterreichischen Landespatrons Markgraf Leopold III. findet ab heute wieder das legendäre Leopoldifest in Klosterneuburg statt. Bis Sonntag herrscht in der Oberen Stadt landesweit einzigartige Volksfeststimmung.

Das Fasslrutschen im Binderstadl des Stiftes und rund 30 Vergnügungsbetriebe sowie 80 Marktstände bringen vier Tage lang Feststimmung ins Zentrum der Babenbergerstadt. Rathausplatz und Stiftsplatz werden mit Marktständen, Buden, Ringelspielen und zahlreichen weiteren Attraktionen belebt. Von 14 Uhr bis 18 Uhr findet der Kindernachmittag statt. Neben ermäßigten Fahrpreisen bei den Vergnügungsbetrieben halten die Gastronomiestände an diesem Tag spezielle Angebote und Preisnachlässe bereit.

Diverse Fahrgeschäfte versprechen jede Menge Action. © Stadtgemeinde Klosterneuburg ×

Leopoldi Festhalle mit Livemusik

In der Babenbergerhalle lädt die „Festhalle Leopoldi“ mit Livemusik an allen vier Tagen zum Aufwärmen und Laben ein. Am 15. November um 15.15 Uhr gibt’s den (W)Einzug – ein Festzug mit Bieranstich. Aufgrund der Vorjahrserfahrungen wird 2024 bei zu großem Andrang eine Besucherstromregulierung aktiviert. Zum Abschluss gibt’s am Sonntag von 15 bis 20 Uhr, erstmals ein "Leopoldi Valedri“ in der Festhalle. Rund um die Feierlichkeiten zu Leopoldi locken zahlreiche Heurigen und Lokale im Herzen der Stadt mit Live-Konzerten, Veranstaltungen und Clubbings.

Kirchliches und traditionelles Hochfest

Im Stift Klosterneuburg wird der Todestag von Leopold III., seines Gründers, gebührend begangen. Die Feierlichkeiten begannen bereits am Sonntag mit der Männerwallfahrt. Am morgigen Feiertag selbst wird ein Pontifikalamt in der Stiftskirche mit anschließendem Leopoldisegen auf dem Stiftsplatz begangen. Am Samstag schließt die Ministrantenwallfahrt die kirchlichen Höhepunkte ab. Die Schädelreliquie des hl. Leopold, eingenäht in einer Replika des Erzherzogshutes, ist nur während Leopoldi von 10 bis 18 Uh, vor dem Verduner Altar zu sehen.

Die Schädelreliquie des hl. Leopold. © Stift Klosterneuburg/Walter Hansman ×

Den besonderen Charme dieser Traditionsveranstaltung macht das weit über die Grenzen Klosterneuburgs hinaus bekannte "Fasslrutschen" über das fünf Meter lange und vier Meter hohe "1.000 Eimer Fass“ im Binderstadl des Stiftes aus.

Das Fasslrutschen im Binderstadl des Stiftes ist ein Highlight. © Stift Klosterneuburg/Rita Newman ×

Gegen eine Spende – Erwachsene 2,50 Euro / Kinder 1,50 Euro – kann sich jeder seine Portion Glück sichern. Die kompletten Einnahmen der Aktion kommen dem Verein „Ein Zuhause für Straßenkinder“ zugute.