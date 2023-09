× Krumbach hat jetzt ein Maislabyrinth

Am 16. und 17. September lädt der Eis-Greissler zur großen Eröffnung seines fußballfeldgroßen Maislabyrinths in Krumbach.

Der Sommer neigt sich im Eis-Greissler Erlebnispark dem Ende zu, aber der Spaß ist noch lange nicht vorbei! Am 16. und 17. September lädt der Eis-Greissler in das neue Maislabyrinth nach Krumbach ein. Das beeindruckende Labyrinth besteht aus rund 160.000 Maispflanzen mit einer Höhe von 2,5 Metern, die auf einer Fläche so groß wie ein Fußballfeld gepflanzt wurden. Durch die Höhe und Dichte der Bepflanzung entsteht ein Irrgarten, in dem man sich nach Herzenslust verirren kann. Das Labyrinth ist jeweils von Mittwoch bis Sonntag geöffnet und kann bis zum 1. November erforscht werden. Danach wird der Mais geerntet und daraus Tierfutter für die Kühe des Eis-Greisslers gemacht.

© Eis-Greissler ×

Magisches Programm. An den beiden Eröffnungstagen lockt ein Programm mit viel Spaß und Magie, gibt doch Österreichs Shootingstar unter den Magiern – FAB FOX – Kostproben aus seinem aktuellen Programm „FABULOUS“. Hoch hinaus wollen auch die Stelzengeher. Dank ihrer langen „Gliedmaßen“ haben diese nicht nur den Überblick im Labyrinth, sie treiben mit Seifenblasen und LED-Lichtern zusätzliche Späße und Schabernack. Das Maskottchen des Eis-Greisslers ist ebenfalls unterwegs und freut sich auf Meet & Greets sowie Selfies. Dafür eignen sich auch die Steyr-Oldtimer-Traktoren hervorragend, denn mit keinem anderen Gefährt lässt sich die malerische Bucklige Welt so gut „erfahren“ wie mit diesen historischen Gefährten.

Eissorten. Zur Eröffnung des Maislabyrinths gibt es im Kaffeehaus eine herbstliche Eisbecherkarte mit Popcorn und Karamell. Herbstlich wird es auch bei allen Eis-Greisslern in Österreich mit den Geschmacksrichtungen Cornflakes, Steirische Butterbirne, Maroni, Zwetschke, Sturm, Zimtschnecke, Kürbis und vielen mehr.