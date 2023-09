'Kürbiskern Spice' - Die Mostviertler Antwort auf Sojasoße

Endlich gibt es eine heimische Alternative zur Sojasauce

Das Mostviertel und asiatische Gerichte haben eigentlich nichts miteinander gemein, doch das soll sich nun ändern, denn nun gibt es endlich eine heimische Alternative zur Sojasauce, gemacht aus feinen Kürbiskernen.

Passt perfekt zu Reis, Gemüse & Co.

'Aus fermentiertem Bio-Kürbiskernpresskuchen und Bio-Weizen von unseren Feldern traditionell gebraute Würzsoße. Herrlich würzig (Umami) im Aroma passt sie hervorragend zu Reis, zu Gemüse, zu Erdäpfeln, zu Nudeln, zum Fleisch, in die Marinade zum Grillen, in Suppen' so beschreibt der Hersteller Mostviertler Bio Kürbishof Metz seinen Sojasaucen-Konkurrent.

© Mostviertler Bio Kürbishof Metz ×

Hier gibt's die leckere Sauce zu kaufen

Eine wirklich grandiose Idee, die dazu auch noch lecker schmeckt. Erhältlich ist die Sauce online zum Preis von 12,90 pro 0.25l.