Lackenhof und Mönichkirchen starten in die Skisaison

In Niederösterreich starten die Ötscherlifte in Lackenhof und die Erlebnisalm Mönichkirchen am Samstag jeweils mit einem Teilbetrieb in die Wintersaison.

Nachdem zu milde Temperaturen die künstliche Beschneiung erschwerten, musste der Start in die Skisaison in Lackenhof und Mönichkirchen vergangene Woche verschoben werden. Mittlerweile hat aber der Winter Einzug gehalten und damit kann auch in diesen Skigebieten der erste Skitag der heurigen Wintersaison über die Bühne gehen. Es wird jeweils ein Teil der Pisten und Liftanlagen geöffnet haben. In Mönichkirchen ist am Samstag die Sonnen- und Schwaigbahn, der Tellerlift und das neuen Kinderskiland in Betrieb, also Pisten 1 bis 5. Bei den Ötscherliften in Lackenhof geht morgen mit Ötscherbahn und Eibenkogel sowie dem Kinderland los.

Der Wechsel präsentiert sich bereits tiefwinterlich. © zvg ×

Hochkar Bergbahnen und Semmering Hirschenkogel hatten bereits am vergangenen Wochenende den täglichen Liftbetrieb aufgenommen. Weitere Skigebiete wie die Annaberger Lifte und die Wexl Arena St. Corona am Wechsel können ihr Pistenangebot erweitern und sind ab Samstag täglich geöffnet. "Gerade im Hinblick auf die Weihnachtsferien ist es sehr erfreulich, dass mit der Gemeindealpe Mitterbach oder der Erlebnisalm Mönichkirchen ab Samstag etliche weitere Skigebiete den Betrieb aufnehmen können. Beim Skilift JAUerling geht es bereits am Freitagnachmittag los, ab dann wird auch bei Semmering Hirschenkogel zusätzlich der Nachtbetrieb geboten“, sagt die für den Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Neues Kinderskiland bei Erlebnisalm Mönichkirchen

In Mönichkirchen ist bei der Talstation der Sonnenbahn von der Erlebnisalm Mönichkirchen GmbH ein neues Kinderskiland mit Förderbändern errichtet worden. Das ist notwendig geworden, weil das bei der ehemaligen Talstation privat betriebene Kinderskiland nicht mehr adäquat beschneibar ist. Das neue Kinderskiland ist gemeinsam mit den zwei Skischulen des Ortes geplant und vom Lift umgesetzt worden. Es stehen Förderbänder mit einer Länge von 75 Metern und 25 Metern zu Verfügung. Die gesamten Investitionskosten liegen laut Ralf Eisenhut, zuständiger Prokurist der ecoplus Alpin GmbH, bei 165.000 Euro. "Damit steht auch allen Familien ein toller Übungshang mit zwei Förderbändern direkt bei der Talstation der Sonnenbahn zur Verfügung“, freut sich Mikl-Leitner.

Prokurist Ralf Eisenhut (ecoplus Alpin GmbH), Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Mönichkirchner Bürgermeister Andreas Graf. © NLK Burchhart ×

Die öffentliche Anreise ist mit einer eigenen Haltestelle direkt bei der Talstation sehr komfortabel möglich, von dort sind es nur ein paar Schritte zu Ausrüstungsverleih, Skischulbüro und dem neuen Kinderskiland. "Die Erreichbarkeit ist durch einen Linienbus gegeben, somit kann auch das KlimaTicket genutzt werden“, erklärt der Mönichkirchner Bürgermeister Andreas Graf (ÖVP).