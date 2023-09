× Land NÖ rüstet Schulkinder mit reflektierenden Stickern aus

Um die Sicherheit von Kindern auf dem Schulweg zu erhöhen, startet das Land Niederösterreich eine neue Initiative.

In Niederösterreich sind 2022 im Straßenverkehr insgesamt 64 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren am Weg von oder zur Schule verletzt worden. Darunter waren 24 Volksschulkinder. "Jeder Unfall – selbst ohne schwerwiegende Folgen – ist einer zu viel", sagte Landeshaupfrau-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) anlässlich der ins Leben gerufenen Verkehrssicherheits-Initiative "Zu Fuß in die Schule". „Der Schutz und die Sicherheit unserer Kinder haben höchste Priorität", so Landbauer.

© NLK Pfeffer ×

LH-Stellvertreter Udo Landbauer und Susanna Hauptmann (Radland NÖ) mit Schulkindern.

Sicherheit durch Sichtbarkeit

Seitens des Landes werden in den nächsten Wochen Informationsfolder und reflektierende Textilsticker an alle 34.000 Schüler der ersten und zweiten Volksschulklassen in Niederösterreich verteilt. Die reflektierenden Sticker im kindgerechten Comic-Design, sollen die Sichtbarkeit und Sicherheit auf dem Schulweg erhöhen und gleichzeitig die Freude am Gehen wecken. Landbauer verwies auf eine Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, die zeigt, dass 63 Prozent der Fußgänger nicht ausreichend sichtbar sind. Ein Fußgänger mit reflektierender Kleidung könne hingegen bei Dunkelheit und schlechten Lichtverhältnissen bereits aus 140 Metern erkannt werden.

Schulweg und Bewegung

Die Initiative "Zu Fuß in die Schule" zielt auch darauf ab, die Bewegung von Schulkindern zu fördern. Zu Fuß gehen steigere nicht nur die körperliche Fitness und das Wohlbefinden, sondern auch die geistige Leistungsfähigkeit, Aufmerksamkeit und Konzentration, welche optimale Bedingungen für erfolgreiches Lernen schaffe. Auch die Entwicklung des räumlichen Vorstellungsvermögens werde trainiert.