Feuerwehr-Kommandant Wolfgang Rieck half dabei, die 42-Jährige aus ihrer misslichen Lage zu retten.

Der heftige Unfall ereignete sich auf der L161 zwischen Gramatneusiedl und Reisenberg am Montag gegen 17 Uhr. Aus noch unbekannter Ursache fuhr dort ein Pkw auf einen Traktor auf. Dieser wurde von der Fahrbahn geschleudert und blieb seitlich bei einer Böschung liegen. Bei dem Unfall wurde ein Rad aus der Achse gerissen, welches eine Fußgängerin unter sich einklemmte. Andere Verkehrsteilnehmer alarmierten die Rettungskräfte und versuchten noch selbst, die Frau zu befreien.

© Thomas Lenger/monatsrevue ×

Feuerwehr-Kommandant kam zu Hilfe

Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Reisenberg fuhr zufälligerweise an dem Unfall vorbei. "Ich sah, wie mehrere Personen versuchten, den Traktor, unter dem die Frau eingeklemmt war, umzulegen. Ich beteiligte mich sofort daran, stellte aber fest, dass wir das mit Muskelkraft alleine nicht schaffen", schildert Kommandant Wolfgang Rieck die Situation. "Ich fragte dann, ob jemand ein Abschleppseil dabei hat. Als ein Bekannter dies bejahte, wies ich ihn sofort an, rückwärts mit dem Auto zum Traktor zu fahren. Wir brachten dann am Traktor und am Auto das Seil an, und mit der Unterstützung von mehreren Helfern konnten wir den Traktor seitlich umlegen und die Frau aus ihrer Notlage befreien", so Rieck.

Feuerwehrkommandant Reisenberg, Wolfgang Rieck © Thomas Lenger/monatsrevue.at ×

Kurz darauf tauchten die Rettungskräfte sowie der Notarzthubschrauber auf. Dieser flog die lebensgefährlich Verletzte ins Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer, ein 40-jähriger aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung wurde leicht verletzt, der 35-jährige Traktor-Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehren Reisenberg, Gramatneusiedl und Unterwaltersdorf waren im Einsatz und mussten die Unfallfahrzeuge bergen. Die L161 war für mehr als zwei Stunden gesperrt.