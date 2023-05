Lebloser Mann im Bach entdeckt, Leiche geborgen

Eine erschütternde Nachricht erreichte am Sonntagmorgen den Bezirk Sankt Pölten-Land. In der Nähe von Traismauer/Herzogenburg, etwa 700 Meter von einer Brücke entfernt, wurde eine leblose Person in einem Bach entdeckt.

Die örtliche Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei wurden sofort alarmiert und eilten zum Ort des Geschehens. Mit vereinten Kräften gelang es schließlich der Freiwilligen Feuerwehr Traismauer-Oberndorf, die Leiche zu bergen. Nun wird eine genaue Untersuchung des Todesfalls durchgeführt. Obwohl noch keine offizielle Bestätigung vorliegt, gab der Pressesprecher Raimund Schwaigerlehner am Sonntagmorgen bekannt, dass es sich bei der gefundenen Leiche vermutlich um einen Mann handelt. Die Staatsanwaltschaft Sankt Pölten wird nach der Untersuchung entscheiden, ob eine Obduktion erforderlich ist. Die Ermittlungen sind noch in vollem Gange und es kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage darüber getroffen werden, ob es sich um einen Unfall, ein Verbrechen, einen Suizid oder einen internistischen Notfall handelt. Die Bewohner der Region sind von dieser tragischen Nachricht tief betroffen. Man hofft auf baldige Klarheit und dass die Umstände dieses bedauerlichen Vorfalls geklärt werden können.