Leiche aus Bach in Baden geborgen: Obduktion angeordnet

Bei dem Toten handelt es sich um einen Mann, der in der Kurstadt wohnte

Nach einem Leichenfund am Montag im Mühlbach in Baden waren die Ermittlungen am Dienstag nach wie vor im Gange. Zur Klärung der Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet, teilte Walter Santin von der Stadtpolizei auf Anfrage mit. Während die Hintergründe vorerst im Dunkeln lagen, stand die Identität bereits fest. Bei dem Toten handelt es sich nach Angaben der Exekutive um einen österreichischen Staatsbürger, der in Baden wohnte.

Die Einsatzkräfte waren Montagmittag verständigt worden. Die Feuerwehr zog den 64-Jährigen aus dem Wasser, es konnte nur noch der Tod festgestellt werden.