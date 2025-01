× Rapid-Fan entkam Brand in Lkw

Der Brand eines Lkw-Fahrerhauses führte Donnerstagnachmittag zu einer Totalsperre der B16 bei Ebreichsdorf. Der Chauffeur, ein Fan des Fußballclubs Rapid, war dort einem Fahrzeugbrand entkommen. Verzweifelt versuchte er Zeugen zum Helfen anzuhalten.

NÖ. Nachdem ein Mitarbeiter der Stadtgemeinde Ebreichsdorf am Donnerstagnachmittag auf der B16 unterwegs war, verließ er seinen LKW, um einen auf der Straße liegenden Christbaum einzusammeln. Als er zu dem Fahrzeug zurückkehren wollte, war die Fahrerkabine aus noch ungeklärten Gründen in Flammen aufgegangen. Weil sich der Feuerlöscher im Fahrzeuginneren mitten im Brandgeschehen befand, war der Mann auf die Hilfe anderer angewiesen. Vergeblich versuchte er zahlreiche Vorbeifahrende anzuhalten. Doch jede Zivilcourage blieb aus. Niemand hielt an.

© Monatsrevue ×

© Monatsrevue ×

© Monatsrevue ×

Ungeklärte Brandursache

Nach unzähligen gescheiterten Versuchen "erbarmte" sich ihm schließlich ein Müllwagenfahrer. Mithilfe des Kollegen unternahm der Gemeindemitarbeiter, der übrigens Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist, erste Löschversuche. Trotz des mutigen Engagements der beiden Männer war die Fahrerkabine des Lkws beim Eintreffen der Feuerwehr Ebreichsdorf bereits in Vollbrand, wie Einsatzleiter Michael Ditzer berichtet. Unbeschadet blieb lediglich der Aufkleber des SK Rapid neben der Fahrertüre. Um den Lastwagen zu bergen, musste die B16 zwischen Ebreichsdorf und dem Kreisverkehr der Magna Racino vorübergehend komplett gesperrt werden. Als Ursache für den Brand steht aktuell ein technischer Defekt im Raum.