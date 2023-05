Lenker aus Wien wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Ein Lkw-Sattelzug ist Dienstagabend bei Traiskirchen (Bezirk Baden) von der Südautobahn (A2) Richtung Wien abgekommen. Das mit Holzpaletten beladene Fahrzeug stürzte in den Straßengraben und blieb auf der rechten Seite liegen, der 45-jährige Lenker aus Wien-Ottakring wurde verletzt ins Krankenhaus Baden transportiert. Grund für den Unfall dürfte Sekundenschlaf gewesen sein, berichtete die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung. Die Feuerwehr stand bei der Bergung im Einsatz.

Rund acht Tonnen Holzpaletten wurden nach dem Unfall kurz nach 21.00 Uhr ausgeladen und abtransportiert, berichtete das Bezirkskommando in einer Aussendung. Bei den Bergungsarbeiten kam auch ein Kranfahrzeug der FF Mödling sowie ein Abschleppunternehmen zum Einsatz. Die Zugmaschine wurde stark beschädigt. Während der mehrstündigen Arbeiten waren zwei Spuren und der Pannenstreifen gesperrt. Erst weit nach Mitternacht sei der Einsatz beendet worden, teilte die Feuerwehr mit.