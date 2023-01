Polizei ermittelt: Messi soll bei Barca beleidigt worden sein

Enthüllt: So lief das Drama-Aus von Messi Die Fußball-Welt erlebte mit dem Messi-Aus bei Barcelona einen gewaltigen Schock. Wieso kam es zur plötzlichen Kehrtwende? Eine Vertragsverlängerung bahnte sich doch laut Meldungen in den vergangenen Tagen an. Was genau passierte am Donnerstag bei den Katalanen?