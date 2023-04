Mann aus brennender Wohnung in Wiener Neustadt gerettet

Ein Feuer war im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses ausgebrochen.

Wiener Neustadt. Ein Mann ist am Freitag aus einer brennenden Wohnung in Wiener Neustadt gerettet worden. Die Flammen waren aus vorerst unbekannter Ursache im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses ausgebrochen. "Eine Person wurde vom ersten Atemschutztrupp im Wohnzimmer ansprechbar, aber schwer durch den Brandrauch beeinträchtigt, vorgefunden und sofort ins Freie gebracht", berichtete die FF Wiener Neustadt. Auch das Rote Kreuz stand im Einsatz. Am Abend waren Nachlöscharbeiten im Gange.