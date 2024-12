× Mann in letzter Sekunde aus Feuer-Haus gerettet

In Scheiblingkirchen-Thernberg in der Buckligen Welt (Bezirk Neunkirchen) hat die Feuerwehr am Heiligen Abend einen Mann aus einem brennenden Wohnhaus gerettet.

Niederösterreich. Am Heiligen Abend ist es in Scheiblingkirchen-Thernberg um 22.30 Uhr zu einem dramatischen Hausbrand gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich der Hausbesitzer noch im Obergeschoß des Gebäudes und war dort von den Flammen und Rauch gefangen - er konnte das Haus nicht selbstständig verlassen. Der Mann wurde von der Feuerwehr buchstäblich in letzter Sekunde über das Vordach gerettet. Er klagte bereits über schwere Atemnot.

Der Besitzer wurde dem Notarzt übergeben und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert, teilte Heinrich Haberl, Kommandant der FF Thernberg, auf Anfrage mit, Ein Atemschutztrupp drang währenddessen ins Gebäudeinnere ein und lokalisierte den Brand. Dies gestaltete sich schwierig da das gesamte Wohnhaus im inneren bereits stark verrußt war. Letztlich konnte der Brand gefunden und gelöscht werden. Die Brandursache ist unbekannt und wird von der Polizei ermittelt. Die FF Thernberg, Scheiblingkirchen und Bromberg standen mit 57 Mitgliedern im Löscheinsatz.