Frau stirbt bei Zimmerbrand in Wien

Anrainer verständigen in den frühen Morgenstunden wegen Rauch aus einem Fenster den Notruf 122 der Feuerwehr.

Wien. Mittwochfrüh ist in Krottenbachstraße in Wien-Döbling eine Frau bei einem Zimmerbrand ums Leben gekommen, wie die Berufsfeuerwehr der Stadt in einer Aussendung berichtet. Anrainer hatten Rauch aus einem Fenster des Gebäudes bemerkt und verständigten in den frühen Morgenstunden um etwa 3.45 Uhr den Notruf 122 der Feuerwehr.

Durch den Zimmerbrand waren bereits die Fenster geborsten und dichter Rauch drang aus den Fenstern. Mit einer Löschleitung und unter Atemschutz begannen die Einsatzkräfte die Löscharbeiten. Beim Absuchen der Wohnung stießen die Feuerwehrleute auf eine Frau, die sofort aus der Wohnung gebracht wurde. Vom anwesenden Rettungsarzt konnte leider nur mehr der Tod festgestellt werden.

Der Zimmerbrand wurde schließlich durch die Feuerwehr mit zwei Löschleitungen abgelöscht und die Brandwohnung entraucht. Insgesamt wurden acht weitere Personen aus dem Gebäude durch die Sondereinsatzgruppe der Berufsrettung Wien vor Ort betreut. Sie konnten nach Einsatzende wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen.