Anleitung via Telefon: Vater rettet Frühchen

Der kleine Michael ist bei einer dramatischen Hausgeburt zur Welt gekommen. Nach einigen Wochen auf der Neugeborenenstation durfte er nun pünktlich vor Weihnachten nach Hause.

Niederösterreich. In Hausleiten (Bezirk Korneuburg) kam es zu einer dramatischen ungeplanten Hausgeburt. Diese wurde von einem Mitarbeiter von Notruf Niederösterreich angeleitet.

Etwa vier Wochen vor dem errechneten Geburtstermin setzten bei der 24-jährigen Denise Ende November die Wehen ein. Die schwangere zweifache Mutter war alleine zu Hause. Ihr Mann Marcel, der gerade im Nachtdienst war, machte sich rasch auf dem Heimweg. Er rief noch von unterwegs den Notruf 144 an.

Notrufexperte Patrick Olah von Notruf Niederösterreich leitete in der Zwischenzeit die Großmutter per Telefon bei der Geburt an. Ein Rettungsteam des Roten Kreuzes Stockerau und ein Notarztteam aus Korneuburg wurden von Notruf Niederösterreich zum Zuhause der Familie geschickt.

Sohn beatmet

Das Baby Michael erblickte eine Minute vor ein Uhr das Licht der Welt – doch es war kein leichter Start, berichtet Notruf NÖ. Denn: Die Nabelschnur war um seinen Hals gewickelt, und er schrie zunächst nicht.

Der mittlerweile eingetroffene Vater konnte durch die Anleitung von Notrufexperte Olah die Nabelschnur lösen und seinen Sohn beatmen. Michael begann zu atmen – ein unvergesslicher Moment für alle Beteiligten! Dann trafen auch die Rettungsteams ein, die die Mutter und den kleinen Michael versorgten.

Nach einigen Wochen auf der Neugeborenenstation durfte Michael pünktlich vor Weihnachten nach Hause.