17,6 Millionen Euro: Wir sind Spendenkaiser

Auch heuer wieder gab es bei der großen "Licht ins Dunkel"-Gala einen unglaublichen Spendenerfolg.

Auch heuer stand der 24. Dezember ganz im Zeichen des Guten Zweck. Mit Unterstützung zahlreicher Prominenter und Politiker, wie Bundeskanzler Karl Nehammer, und Soldaten des Bundesheeres wurden am Heiligen Abend im ORF an den Spendentelefonen Beiträge für Menschen in Not entgegengenommen.Insgesamt wurden dabei 17.608.599 Millionen Euro gesammelt.

Bundespräsident und Schirmherr Alexander Van der Bellen, konnte aufgrund seines Bandscheibenvorfalls heuer nicht persönlich vor Ort sein, wurde aber aus der Hofburg zugeschalten und meinte: „Unzählige Projekte von LICHT INS DUNKEL greifen all jenen unter die Arme, die dringend Hilfe benötigen. Und unzählige Menschen setzen sich dafür ein, dass andere ein selbstbestimmtes Leben führen." Vincent Bueno und die „ORF Allstars Band“ begleiteten den gesamten Tag musikalisch mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern.

Auch ORF-Generaldirektor Roland Weißmann freute sich über die gesammelte Summe: „Die Solidarität der Menschen in Österreich füreinander ist auch im 52. Aktionsjahr von LICHT INS DUNKEL wieder besonders beeindruckend. Als Medienpartner von LICHT INS DUNKEL bietet der ORF der Aktion eine große multimediale Bühne, um so viele Menschen in Österreich wie möglich zu erreichen und zum Spenden zu motivieren. Denn durch LICHT INS DUNKEL wird nicht nur Menschen in Not Unterstützung gewährleistet, sondern auch die Inklusion in der österreichischen Gesellschaft nachhaltig gefördert. Das heurige Spendenergebnis ist wieder ein starkes Zeichen des Zusammenhalts, ich möchte allen Spenderinnen und Spendern dafür herzlich danken. Mein Dank geht auch an unsere Partnerinnen und Partner, die LICHT INS DUNKEL seit über 50 Jahren unterstützen und auch in den kommenden Aktionsjahren erfolgreich machen werden.“

Mit der Spendensumme werden mehrere Projekte gefördert um betroffenen Menschen die notwendige Unterstützung im Bereich der Barrierefreiheit und Lernhilfe zu ermöglichen.

Auch nach dem Heiligen Abend kann noch gespendet werden. Unter der kostenlosen A1-Spendentelefonnummer 0800 664 24 12 können Spenden ganzjährig per Anruf oder SMS abgegeben werden, Online-Spenden sind via lichtinsdunkel.ORF.at möglich sowie auf Facebook unter ORFLichtinsDunkel. Alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten finden sich auch im ORF TELETEXT auf Seite 680.