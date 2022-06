Mann stürzt mit Traktor über Böschung – 47-Jähriger tot

Mann unter Zugmaschine eingeklemmt - Er hatte Arbeiten in einem Weingarten durchgeführt.

Krems. Bei einem Traktorunfall im Zuge von Arbeiten in einem Weingarten ist am Donnerstag in Krems ein 47-Jähriger gestorben. Die von dem Einheimischen gesteuerte Zugmaschine war nach Polizeiangaben vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit des Lenkers im steilen und engen Gelände umgekippt und über eine Böschung gestürzt. Der Mann wurde vom Kfz geschleudert und darunter eingeklemmt. Er erlag an Ort und Stelle seinen Verletzungen.