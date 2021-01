Massen am Semmering: ''Schaulustige'' als Problem

Die „Ruhe“ bis zum Wochenende soll der Lenkung der Menschenströme dienen.

Es ist ein Drahtseilakt, den die Verantwortlichen am Semmering derzeit absolvieren.Das Wochenende war unter Berücksichtigung der vielen Gäste, die erneut das Skigebiet stürmten, „fordernd, aber unter Kontrolle", wie ÖVP-Bürgermeister Hermann Doppelreiter befand. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag wurde die Zufahrt ab der Passhöhe von der Polizei „abgedichtet". Nur mehr Anrainer und Zweitwohnsitzer durften neben den angemeldeten Skigästen passieren.Dennoch: Die erneuten Bilder von Menschenmengen, die sich im Schnee tummeln, sorgen für Aufregung. Doch das Problem soll gar nicht bei den Wintersportlern liegen, so Doppelreiter.