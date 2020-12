Massen ohne Maske und Abstand am Semmering

Am Christtag stürmten die Menschenmassen die Skipisten.

Am Eröffnungstag, dem 24.12. blieb der erwartete Ansturm in den Skiorten aus - nicht zuletzt wegen des schlechten Wetters. Im Westen Österreichs war Weihnachten großteils regnerisch und in höheren Lagen verschneit. Das hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Skilaune der Wintersportler. Nur vereinzelt fanden sich Skifahrer auf den Pisten.

Doch am heutigen Christtag holten viele Österreicher das Versäumte nach und stürmten die schneebedeckten Hänge. Bilder zeigen den Massenansturm am Semmering. Zwar stehen laut Skipisten-Betreiber genügend FFP2-Masken bei den Liften zur Verfügung - doch kaum jemand trägt tatsächlich einen Mund-Nasen-Schutz.