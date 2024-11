MediaMarkt SCS feiert Neueröffnung mit Mega-Rabatten

In der SCS in Vösendorf wird die Neueröffnung des MediaMarkt ausgiebig gefeiert. Es warten sensationelle Rabatte!

Nach einem Komplettumbau feiert der MediaMarkt SCS Nordring in Vösendorf am Donnerstag ab 7 Uhr seine große Neueröffnung. Der neugestaltete MediaMarkt bietet jetzt eine noch größere Auswahl an sofort verfügbaren Tech-Produkten, eine noch umfassendere Produkt- und Markenwelt mit den neuesten Trends aus der Welt der Technik und viele Neuheiten direkt zum Ausprobieren. Technik-Fans können sich bis Samstag über sensationelle Eröffnungsangebote quer durch die gesamte Produktpalette bei Europas größtem Elektronik-Fachmarktkette freuen.

Highlight-Angebote

Die PlayStation 5 mit 2. PS5 DualSense Wireless Controller und dem Spiel EA Sports FC 25 gibt es etwa für unschlagbare 477 Euro, der139 cm 4K OLED Smart-TV von LG Electronics ist für nun 899 Euro zu haben. iPad 10,9" Tablets kosten nun 333 Euro und der DYSON V11 Fluffy Akku Staubsauger wurde von 599 auf 395 Euro herabgesetzt. All jene die eine neue Waschmaschine benötigen können ein Hinsense-Gerät um nur 444 Euro ergattern. Solange der Vorrat reicht.

Doppelte Gewinnchancen exklusiv für myMediaMarkt Mitglieder

Alle myMediaMarkt Mitglieder und die, die es noch werden wollen, haben bis 9.11.2024 die Chance ihren Einkauf in Form eines MediaMarkt Gutscheins oder eine brandneue LUMA Küche inklusive Lieferung und Montage* zu gewinnen!