Menschliche Hand im Wald gefunden

Im Bezirk Korneuburg hat eine Frau beim Spaziergang eine menschliche Hand gefunden.

In einem Waldstück in Stetten (Bezirk Korneuburg) ist am Mittwochvormittag eine skelettierte menschliche Hand entdeckt worden. Umfelduntersuchungen waren am frühen Nachmittag im Gange. An Ort und Stelle waren neben lokalen Beamten auch das Landeskriminalamt Niederösterreich sowie Diensthundeführer mit entsprechend trainierten Vierbeinern.

Hand schon älter

Wie Polizeisprecher Heinz Holub auf Anfrage mitteilte, liefen Ermittlungen in alle Richtungen. Noch ist es nicht bekannt, ob von Mord, Unfall oder Suizid ausgegangen wird. Die gefundene Hand war laut Polizei schon teilweise skelettiert.