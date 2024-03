Meteorit über NÖ gesichtet!

Am letzten Wochenende hat sich am Nachthimmel ein seltenes Naturschauspiel ereignet. Ein Meteorit ist in Niederösterreich (Haag) gefilmt worden.

Kurz nach 22:00 passierte es: Der Meteorit war für wenige Augenblicke am Himmel zu sehen. Kurz war eine Feuerkugel zu sehen, danach ein Lichtstrahl und anschließend verschwand das Objekt am Himmel wieder. © Instagram/zeitimbild × Experten haben Video untersucht Wie der ORF berichtet, wurde das Video auch schon von Experten von der Kepler-Sternwarte in Linz analysiert: Das Ergebnis: Es handelt sich tatsächlich um einen Meteoriten. Der Schein der Kugel war sogar bis nach England und Griechenland zu sehen. Zahlreiche Meldungen Laut Sternwarte sind bei den offiziellen Stellen bis zu 230 Meldungen eingegangen. Wo genau der Brocken heruntergefallen ist, ist unklar. Experten gehen jedoch von Deutschland aus.