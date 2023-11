Mieter rettete Bewohnerin aus brennendem Haus

Das Feuer brach in am späten Sonntagnachmittag im Obergeschoß eines Wohnhauses in St. Pölten-Wagram aus.

Als ein Mieter nach Hause kam, bemerkte er die bereits dichten Rauchschwaden im Stiegenaufgang. Das Feuer war im Obergeschoss des Wohnhauses in St. Pölten-Wagram ausgebrochen. Der Mann lief sofort ins Erdgeschoss, wo eine Dame mit Gehbehinderung wohnt, die Frau ist aus medizinischen Gründen auf eine dauernde Sauerstoffversorgung angewiesen. Trug Frau mit Sauerstoffgerät aus dem Haus Während er bereits mit der Evakuierung der Frau begann, setzte der Mieter einen Notruf ab. Als die Feuerwehr vor Ort war, hatte er die Frau samt ihrer schweren Sauerstoffversorgung bereits heraustragen können. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten daraufhin den Brand zu löschen. Warum das Feuer ausgebrochen war, war vorerst unbekannt. Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst versorgt.