× Mikro-Brauerei ''Siegl’s am Markt'' eröffnet am Marienmarkt

Neues tut sich in den nächsten Monaten am Wiener Neustädter Marienmarkt. Denn mit November 2023 und April 2024 bringen Simone und Martin Pichler frischen Wind in gleich zwei Stände.

Das Gastro-Paar Pichler kennen viele bereits durch ihr Siegl’s Pub beim Schrauthammerbrunnen. Jetzt zieht es sie mit ihrer Mikro-Brauerei "Hopf’n G’stopfte" ins ehemalige "Fresh Fries" und mit einem zweiten Standort für das Siegl’s ins jetzige "Das Feinkost Kartell", das mit Ende des Jahres schließt. "Ihre sehr regionalen und nachhaltigen Konzepte haben uns überzeugt. Gerade auch das selbst gebraute Bier ist ein Alleinstellungsmerkmal, das den Marienmarkt sehr bereichert. Dazu die geplante bodenständige Ausrichtung vom ‚Siegl‘s am Markt‘ - das passt hervorragend zusammen", so Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP). © Stadt Wiener Neustadt/Weller × ): Stadtrat Franz Dinhobl, Stadträtin Erika Buchinger, Bürgermeister Klaus Schneeberger, die neuen Standbetreiber Simone und Martin Pichler sowie Peter Eckhart (Geschäftsführer WNSKS). Regionales Konzept Ab Mitte November brauen die Pichlers in der Mikro-Brauerei "Hopf’n G’stopfte" nachhaltiges, regionales Bier direkt im Stand. Gebraut werden verschiedene Biersorten wie Pale Ale, Zwickl oder Stout, aber auch vor allem heimischen Biere von kleinen Brauereien wird es zu kaufen geben. All das aber nur in kleinen Mengen, 150 Liter pro Sud können gebraut werden. Getrunken wird dann vor allem draußen auf Stehtischen oder einfach mit der eigenen Flasche kommen und das Bier vor Ort frisch zapfen lassen. Frische Küche Im April 2024 verwirklichen die beiden dann im "Das Feinkost Kartell" ihre Pläne vom zweiten Lokal. Geben soll es dort Mittagsmenüs auch zum Mitnehmen, Frühstück – auch am Wochenende – Schöpfgerichte und eine Braukuchl. Nachhaltigkeit wird bei ihnen großgeschrieben, denn am besten sollen die Menüs mit dem eigenen Geschirr abgeholt werden.