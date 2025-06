Sie haben gebüffelt, gezittert und gehofft. Jetzt halten 7.350 junge Menschen in Niederösterreich ihr Maturazeugnis in den Händen. Nach Wochen des Prüfungsdrucks beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt voller Möglichkeiten. Rund 350 Schüler haben einen "Nachzipf".

Der Matura-Jahrgang 2025 in Niederösterreich hat allen Grund zu feiern. Rund 7.350 junge Menschen stellten sich den schriftlichen Reife- und Diplomprüfungen und meisterten sie mit beachtlicher Erfolgsquote. In den allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) fiel in Deutsch nur ein Bruchteil durch. Nur 0,7 Prozent der Schülerinnen und Schüler erhielten ein "Nicht genügend", während über 20 Prozent ein "Sehr gut" schafften. In Englisch fiel das Ergebnis ähnlich erfreulich aus. Nur 0,9 Prozent verfehlten die Anforderungen, fast ein Viertel glänzte mit Bestnote. Auch Mathematik blieb keine Stolperfalle. Zwar erreichten hier 1,9 Prozent kein positives Ergebnis, doch 18,4 Prozent erzielten ein "Sehr gut".

Starke Bilanz auch an BHS

Auch an den berufsbildenden höheren Schulen fällt die Bilanz erfreulich aus. In Deutsch bekamen nur 1,5 Prozent ein "Nicht genügend", während 13,7 Prozent mit "Sehr gut" abschnitten. In Englisch lag der Anteil negativer Noten bei 1,8 Prozent. 21,9 Prozent erreichten ein "Sehr gut". In Mathematik waren es 2,6 Prozent mit "Nicht genügend" und 13,2 Prozent mit der Bestnote. Damit ergibt sich eine Erfolgsquote von über 97 Prozent in allen drei Prüfungsfächern.

© NLK/Burchhart

"Die Matura markiert einen wichtigen Meilenstein im Leben junger Menschen – sie eröffnet vielfältige Perspektiven, sei es beim Einstieg ins Berufsleben oder auf dem Weg zu einem Studium. Das Gefühl, diese Herausforderung bewältigt zu haben, ist für jede Maturantin und jeden Maturanten etwas Besonderes“, betonen Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Karl Fritthum.

Stolz, Applaus und gute Wünsche

Die Freude ist groß, nicht nur bei den Jugendlichen selbst, sondern auch bei ihren Familien und Lehrkräften. Teschl-Hofmeister und Fritthum gratulierten allen Absolventinnen und Absolventen herzlich zu ihren Leistungen. Sie wünschten ihnen viel Erfolg für die Zukunft, egal ob im Studium, im Beruf oder auf anderen Wegen. Gleichzeitig sprachen sie auch denjenigen Mut zu, die beim nächsten Prüfungstermin noch einmal antreten müssen. "Denjenigen, die noch eine zweite Chance benötigen, wünschen wir für den nächsten Prüfungstermin alles Gute und viel Zuversicht", sagten beide abschließend.