Laut ersten Informationen soll ein Polizeibeamter der Drogenabteilung beim Landeskriminalamt (LKA) Wien in Deutsch-Brodersdorf seine Partnerin (42) erdrosselt haben. Die Fahndung läuft.

In Deutsch-Brodersdorf in der Marktgemeinde Seibersdorf (Bezirk Baden) ist am späten Mittwochnachmittag eine 42-jährige Frau tot aufgefunden worden. Ersten Informationen zufolge soll das Opfer erdrosselt oder erwürgt worden sein.

© Lenger ×

© Viyana Manset Haber ×

Als dringend tatverdächtig gilt der Lebensgefährte der Getöteten - ein Polizeibeamter der Drogenabteilung beim Landeskriminalamt (LKA) Wien. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Nach einem Täter wurde in den Abendstunden gefahndet. Das Auto des Tatverdächtigen wurde in einem Waldstück nahe des Tatorts gefunden - vom Verdächtigen fehlt jedoch jede Spur. Im Einsatz war die Eliteeinheit Cobra - aber auch ein Hubschrauber mit einem Infrarot-Suchgerät war gestartet.

22. Frauenmord

Die mutmaßliche Tötung einer Frau im Bezirk Baden wäre der 22. Frauenmord in diesem Jahr. Erst im September waren zwei Somalierinnen von einem Landsmann in Wien getötet worden. Österreich liegt bei Gewaltverbrechen an Frauen im europäischen Spitzenfeld. In der EU waren 2019 mehr als ein Drittel der Mordopfer Frauen. In Österreich lag der Anteil bei mehr als 50 Prozent und damit deutlich über dem EU-Durchschnitt, wie aus Daten der Statistikbehörde Eurostat hervorgeht.