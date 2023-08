Die Serenadenkonzerte des Landes Niederösterreich präsentieren von 1. September bis 29. Oktober 2023 insgesamt 10 Konzerte.

Im Rahmen der Serenadenkonzerte des Landes Niederösterreich, der ältesten, durchgehend existierenden Konzertreihe des Bundeslandes, wird von 1. September bis 29. Oktober 2023 »Musik am Ursprung« an zehn mit berühmten Musikerpersönlichkeiten verknüpften Schauplätzen in Niederösterreich geboten: Im Zentrum steht das klassische Lied ― ergänzt von Instrumentalmusik und inhaltlich passenden Lesungen oder Rezitationen. "Besonders freut es mich, dass dieses Jahr erstmals auch in Gneixendorf bei Krems ein Serenadenkonzert zum Andenken an Ludwig van Beet-hoven stattfindet und das Angebot um einen weiteren geschichtsträchtigen Konzertrahmen ergänzt", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Das Publikum darf sich in der diesjährigen Saison auf einen prominent besetzten Konzertzyklus freuen: Renommierte Sängerpersönlichkeiten wie Ildiko Raimondi, Michael Schade, Daniela Fally, Clemens Unterreiner, Chen Reiss, Rebecca Nelsen, Christina Gansch und Annely Peebo, die von Theaterbühnen, Film und Fernsehen bekannten Publikumslieblinge Michael Dangl, Chris Pichler, Ulrich Reinthaller und Serge Falck aber auch Virtuosinnen und Virtuosen wie der renommierte Geiger Daniel Auner und die Pianisten Stephan Matthias Lademann und Justus Zeyen werden mit ihrem meister-haften Können begeistern.

© Philippe Jelenska ×

Daniela Fally

© Michael Poehn ×

Ildiko Raimondi

Eröffnet wird am 1. September mit der Carl-Zeller-Serenade mit Daniela Fally und Peter Edelmann in Carl Zellers Geburtsort St. Peter in der Au. Das zweite Konzert, die Schubert-Matinée und -Serenade, u.a. mit Ildiko Raimondi, findet am 3. September in in Schloss Aumühle in Atzenbrugg statt.