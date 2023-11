Böller-Drama mit zwei Toten: Quartett bekannte sich nicht schuldig

Nach einer Kugelbomben-Explosion mit zwei Toten in der vergangenen Silvesternacht in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) sind am Montag vier Angeklagte vor dem Landesgericht Wiener Neustadt gestanden.

Den Beschuldigten im Alter von 17 bis 20 Jahren wurde grob fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen, sie bekannten sich nicht schuldig. Die beiden männlichen Angeklagten hatten selbst schwere Verletzungen erlitten. Eine Silvesterfeier habe "leider ein tragisches Ende genommen", sagte die Staatsanwältin im Eröffnungsvortrag. Einige Tage vor dem Jahreswechsel waren die Angeklagten - Brüder im Alter von 18 und 20 Jahren sowie zwei weibliche Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren - laut Strafantrag mit einem der später Verstorbenen nach Tschechien gefahren, um illegal Feuerwerkskörper zu kaufen. Die Fachkenntnis für die ordnungsgemäße Zündung der beiden Kugelbomben fehlte den Beteiligten. Die Kugelbomben waren in der Silvesternacht auf einer Wiese in Ternitz in Plastikrohren platziert und angezündet worden. Beim kleineren Feuerwerkskörper gab es keinen Zwischenfall. "Die zweite Zündung war die verheerende und die tödliche", sagte die Staatsanwältin. Die Kugelbombe zündete sofort. Ein 18-Jähriger, der sich bei der Explosion in unmittelbarer Nähe des Feuerwerkskörpers aufgehalten hatte, starb an Ort und Stelle. Ein Gleichaltriger erlag wenige Tage nach dem Vorfall im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die beiden männlichen Angeklagten wurden mit schweren Blessuren in Intensivstationen eingeliefert. Tragischer Fall Der Rechtsanwalt der Brüder sprach von einem "unglaublich tragischen Fall", es handle sich um "jugendlichen Leichtsinn, der in einer Tragödie endete". Seine Mandanten seien zum Sachverhalt geständig. Rechtlich seien die Geschehnisse aber als "Mitwirkung an fremder Selbstgefährdung" einzustufen, verwies der Verteidiger ebenso wie der Rechtsanwalt der 17-Jährigen auf eine OGH-Entscheidung und beantragte einen Freispruch. Die 18-Jährige war laut ihrem Verteidiger nicht geständig. Dass die anderen Jugendlichen Feuerwerkskörper kaufen wollten, sei erst im Auto besprochen worden. Einen gemeinsamen Plan habe es nicht gegeben, entgegnete er den Aussagen der Staatsanwältin. Die Mädchen seien einkaufen und Kaffee trinken gegangen, während die Kugelbomben gekauft wurden, sagte der Rechtsanwalt; auch an Vorbereitungshandlungen zur Zündung hätten sich die beiden weiblichen Angeklagten nicht beteiligt. Seiner Mandantin sei keine strafbare Handlung vorzuwerfen. Der Erstangeklagte bestritt in seiner Befragung einen gemeinsamen Plan, Kugelbomben zu importieren und zu zünden. Beim Kauf sei er nicht dabei gewesen, die beiden Feuerwerkskörper habe er erst zu Silvester gesehen. Die Einzelrichterverhandlung gegen die vier unbescholtenen Angeklagten, die alle österreichische Staatsbürger sind, ist für einen Tag anberaumt. Im Fall einer Verurteilung drohen bis zu drei Jahre Haft.