× Nach Diebstahl: Polizei sucht nach dieser Frau

Eine bislang unbekannte Täterin soll einer Frau die Bankomatkarte gestohlen und danach Geld damit abgehoben haben, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.

Niederösterreich. Eine bislang unbekannte Täterin steht im Verdacht, am 25. November 2022, gegen 11.20 Uhr, in einer Bankfiliale in Baden, unter Verwendung einer gestohlenen Bankomatkarte einen vierstelligen Bargeldbetrag behoben zu haben.

Kurz vor der Bargeldbehebung wurde der Geschädigten in einem Lebensmittelgeschäft in Bad Vöslau die Brieftasche samt der Bankomatkarte gestohlen.

Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung der bislang unbekannten Täterin werden an die Polizeiinspektion Bad Vöslau, Telefonnummer 059133-3302, erbeten.