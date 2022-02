Nach gescheitertem Bankomateinbruch: Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte schlugen im Waldviertel die Glastür eines Lebensmittelmarktes ein und nahmen Winkelschleifer aus den Regalen, um den Geldautomaten zu öffnen - die Polizei ist auf der Suche nach den Tätern.

Weitra - Nach einem gescheiterten Bankomateinbruch am Wochenende in Weitra (Bezirk Gmünd) ersucht die Polizei um Hinweise. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen zumindest drei Täter am Werk gewesen sein. Zwei Unbekannte schlugen die Glastür eines Lebensmittelmarktes ein, nahmen Werkzeug aus den Regalen und versuchten, mit zwei Winkelschleifern einen Bankomaten seitlich zu öffnen. Zumindest ein Komplize dürfte im Außenbereich als Aufpasser fungiert haben, wurde am Montag mitgeteilt.

Als Tatzeitpunkt wurde Samstag zwischen 2.08 Uhr und 3.05 Uhr angegeben. Ein zufällig an dem Markt im Waldviertel vorbeifahrender Zeuge erstattete der Aussendung zufolge Anzeige. Eine Fahndung, bei der neben mehreren Polizeistreifen auch ein Diensthund eingesetzt war, blieb erfolglos. Das Landeskriminalamt (LKA) Niederösterreich - Bereich Diebstahl und Tatortgruppe - hat die Ermittlungen übernommen. Wer in der Nacht auf den 5. Februar und auch möglicherweise zuvor in Weitra und Umgebung Wahrnehmungen hinsichtlich fremder Personen und verdächtiger Fahrzeuge gemacht hat, soll sich mit dem LKA (Tel.: 059133 - 303333) in Verbindung setzen.