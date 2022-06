Nach Seniorenausflug verschwunden: Wer hat diesen Mann gesehen?

Deutscher soll Gruppe verlassen haben, um mit dem Zug nach Wien zurückzufahren - Hinweise erbeten

Ein 92-Jähriger ist nach einem Busausflug eines Wiener Pensionisten-Wohnhauses am Donnerstag nach Melk als abgängig gemeldet worden. Der Deutsche soll die Gruppe verlassen haben, um mit dem Zug zurückzufahren. "Er könnte somit im Bezirk Melk, in Wien oder aber auch in Richtung Linz unterwegs sein. Ein Unfall wird befürchtet", teilte die niederösterreichische Exekutive am Freitag in einer Aussendung mit. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Melk (Tel.: 059133-3130) erbeten.

Vier Betreuer hatten die Gruppe begleitet. Als gegen 17.30 Uhr die Heimreise angetreten werden sollte, fehlte der 92-jährige Bewohner. Am Freitag wurde ein Lichtbild des Abgängigen veröffentlicht.