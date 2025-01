Nächste Wahlkarten-Panne vor GR-Wahl in Niederösterreich

Wahlkartenpanne in Auersthal: Bei der Briefwahl fehlten die Kuverts.

In Auersthal (Bezirk Gänserndorf) ist es zu einer Panne bei den Gemeinderatswahlen gekommen. In der zweiten Jännerwoche wurden 95 Wahlkarten an Briefwähler verschickt, wobei einige der Kuverts, in denen der Stimmzettel hinterlegt werden muss, fehlten. Bemerkt wurde dies, weil sich zwei Betroffene zu Wort meldeten. Bürgermeister Erich Hofer (ÖVP) entschuldigte sich umgehend für das Versehen, die fehlenden Kuverts wurden durch Bauhofmitarbeiter persönlich nachgeliefert.

Ob und wie viele Briefwähler ohne Kuvert ihre Stimmen bereits abgegeben haben, ist unklar. Wichtig zu wissen: Eine Stimmabgabe ohne Kuvert ist ungültig, da das Wahlgeheimnis nicht gewahrt bleibt. Bürgermeister Hofer schätzt, dass maximal drei Personen von dem Malheur betroffen sind. Ob dieser Fehler die Wahl anfechten wird, bleibt abzuwarten – Hofer hofft jedenfalls auf ein klares Wahlergebnis.

Auersthal ist jedoch nicht die einzige niederösterreichische Gemeinde mit Wahlproblemen. Auch in Heldenberg (Bezirk Hollabrunn) wurden Wahlkarten ohne die notwendigen Kuverts verschickt. In Gaweinstal (Bezirk Mistelbach) gab es zudem einen Fehler auf dem Stimmzettel, wo die SPÖ als "Sozialistische Partei Österreich" und nicht als "Sozialdemokratische Partei Österreichs" aufgeführt worden war.