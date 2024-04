Nächster Häftling (23) ausgebüxt

Ein 23-jähriger Häftling ist aus der Justizanstalt Korneuburg geflohen.

Ein Häftling der Justizanstalt Korneuburg ist am Dienstagvormittag geflohen. "Eine Fahndung verlief bisher negativ", bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Mittwoch.

Die Meldung des Ausbruchs hätte die Polizei am Dienstagvormittag um 10 Uhr bekommen. Bei dem Insassen handelt es sich um einen 23-jährigen Österreicher, er gilt den Angaben zufolge nicht als gefährlich, was heißt, dass mit keinem Gewaltverbrechen in Zusammenhang steht. Wie er es geschafft hat, aus der Justizanstalt zu fliehen, wurde bisher nicht öffentlich kommuniziert. Auch wurde noch nicht veröffentlicht, warum und wie lange der Häftling im Gefängnis gesessen hatte.

Gesucht wurde der 23-Jährige bereits im Umkreis des Gefängnisses, auf Bahnhöfen und in Korneuburg. Bisher fehlt von ihm allerdings jede Spur. Laut Polizei läuft die Fahndung weiter.

Es ist nicht der erste Ausbruch der letzten Monate. Nach wie vor keine Spur gibt es von Islam Y., einem Hochrisiko-Häftling der Justizanstalt Krems-Stein, der am 14. November 2023 eine MRT-Untersuchung zur Flucht genutzt hat.