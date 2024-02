× Narren laden zum Faschingshöhepunkt

Umzüge, Faschingstreiben bis hin zum Faschingsgrillen in St. Pölten und viel Stimmung bietet die Närrische Zeit.

Ab Samstag steigt der Faschingsumzug in Tulln ab 14 Uhr in der Innenstadt. Rund 15 kreative Gruppen sind mit ihren Wägen angemeldet. Ab 15 Uhr sorgt am Hauptplatz ein DJ für ausgelassene Party-Stimmung. Um 14 Uhr starten auch die Maissauer Narren ihren Rundgang. Um 15 Uhr steigt der Faschingsumzug in Langenzersdorf .

Mödling grüßt am Sonntag mit dem Narrenruf “Mö-Mö“ beim Umzug ab 14 Uhr. Lichtenwörth wird zur gleichen Zeit zum Fschings-Hot-Spot im Steinfeld. Der Burschenklub wickelte mit weiblicher Untersützung wieder viele Papierblumen, mit denen die Umzugswagen gestaltet werden.

Schminke, Spaß und viel Musik in Zentren

In Baden wird es am Faschingsdienstag, 13. Februar, ab 13 Uhr wieder das Faschingstreiben am Hauptplatz mit DJ´s geben. Die Kleinsten holen sich im Sparkassensaal bunte Gesichter.

St.Pölten bietet am Samstag Närrisches Grillen am Hauptplatz und das Faschingsfinale rund um den Herrenplatz am Aschermittwoch.