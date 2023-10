× Neue Wohn-Oase lässt Pitten erstrahlen

Am Freitag fand in Pitten die große Eröffnungsfeier für 44 neue, moderne Wohnungen mit Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz und Gottes Segen statt.

Neue Wohn-Oase im Bezirk Neunkirchen: In Pitten wurde am Freitag das neue Wohnprojekt von 4 Modern Living offiziell eröffnet. In zwei Jahren entstanden direkt am Wasser und in unmittelbarer Nähe zum Ortskern 44 hochmoderne Design-Wohnungen (zwischen 46 und 114 qm), die den kleinen Ort zwischen Neunkirchen und Wiener Neustadt zu neuem Leben erwecken.

Italienisches Design

Die Architekten Zweymüller & Zweymüller legten dabei besonderen Wert darauf, dass sich das Objekt perfekt in die umliegende Natur einbettet. Die Wohnungen sind kompakt und nachhaltig und mit Designer-Küchen und -Bädern von italienischen Herstellern ausgestattet.

Moderne Wohnungen mit Gottes Segen

Eröffnet wurden die Wohnungen von Neunkirchens Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz, einer Delegation der Gemeinde mit Gemeinderat Alexander Gruber, Feuerwehr-Chef Peter Luef, dem Architekten-Team um Marguerit und Stephanie Zweymüller sowie vielen zufriedenen Mietern. „Das ist ein Projekt mit echter Frauenpower und mit besonderem Augenmerk auf den Erhalt des Kleinklimas“, lobte Grabner-Fritz das Architekten-Team. Nachdem der Neunkirchner Pfarrer Bernhard das Haus auch noch segnete, kann jetzt nichts mehr schief gehen. Mehr als die Hälfte der Wohnungen sind bereits vermietet. Interessierte können sich auf www.4modernliving.at melden.

Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz (Mitte) mit den Architektinnen Marguerit und Stephanie Zweymüller.

Pfarrer Bernhard segnete das Haus.

Zünftige Musikbegleitung.