Neuer Besuchermagnet: Alpen Bikepark Schneeberg

Der Trend des Downhill-Bikens ist nun auch in Niederösterreich angekommen. Nach intensiver Planung soll ab April diesen Jahres in Losenheim der "Alpen Bikepark Schneeberg" entstehen.

Mit diesem "neuen Besuchermagnet", wie Landeshauptmann Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) den Park liebevoll bezeichnet, soll Niederösterreich als starke Mountainbike-Destination positioniert werden. Ganze 2,6 Millionen Euro sollen in den Bau von sieben spektakulären Trails und Lines investiert werden. Die verschiedenen Trails werden in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade aufgeteilt und erstrecken sich über knapp 15 Kilometer. Mit dem vielfältigen Angebot in traumhafter Kulisse möchte Landbauer nicht nur geübte Mountainbiker anziehen, sondern auch Familien und Kinder.

Startschuss 2026

Die ersten zehn Kilometer des Parks sollen im Frühjahr 2026 eröffnet werden. Von dieser Eröffnung sollen auch die Jüngsten profitieren, denn eine Kids&Skills-Area öffnet ihre Pforten. Um das einmalige Naturerlebnis so einfach wie möglich zu machen, wird noch dieses Jahr ein Shop&Rent bei der Talstation der Schneeberg Sesselbahn eingerichtet. Neben der Ausrüstung die man dann Vorort kaufen oder ausleihen kann, soll es für alle Interessierten Kurse geben um die entsprechenden Bike-Skills direkt von Profis zu lernen. Mit diesen Kursen kommen sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene auf ihre Kosten. Noch bis 2028 soll der Bike-Park weiter ausgebaut werden, unter anderem mit einer Jumpline.

Glänzende Zukunftsvisionen

Mit der Errichtung des "Alpen Bikepark Schneeberg" erhofft sich Landbauer einen starken Input für die Region. Er rechnet in den ersten drei Jahren mit bis zu 25.000 Besucherinnen und Besuchern in der Region. Außerdem erwartet er sich jährlich 3.000 bis 5.000 zusätzliche Nächtigungen. Zwei lokale Hotels sollen sich als Bike-Hotels positionieren und so das ideale Zusatzangebot schaffen.