× Niederösterreicher erhielt renommierten Design-Preis

Der renommierter Dyson Award ging heuer an Nikolaus Potapow aus Niederösterreich.

Der 25-jährige Industriedesigner Nikolaus Potapow aus Niederösterreich hat für die Entwicklung eines nachhaltigen medizinischen Beutels für Patienten mit künstlichem Darmausgang den James Dyson Award in Österreich 2023 gewonnen. Durch natürliche und ressourcenschonende Materialien und die Reduktion auf niederkomplexe Herstellungsverfahren wird mit dem Siegerprodukt os*tomy die Umsetzung auch in Ländern mit schwierigem Zugang zu medizinischer Versorgung auf lokaler Ebene einfacher möglich und sogar mit regionalen Ressourcen umsetzbar.

© Dyson ×

Gewinnerprojekt os*tomy.

Erfahrung in Tansania gesammelt

Die Arbeit in einem Krankenhaus in Tansania als medizinischer Assistent gab dem jungen Nikolaus Potapow praktische Einblicke in die medizinische Versorgung und den Umgang mit Geräten in einem Land mit einem sehr niedrigen Durchschnittseinkommen. Er konnte mit Patienten, medizinischem Fachpersonal sowie einer afrikanischen Stoma-Organisation in Kontakt treten, was zu praxisnahen, tiefgehenden Erkenntnissen und einem klaren Aufruf zum Handeln für ihn führte.

© Dyson ×

Nikolaus Potapow aus Niederösterreich.

Zeitgemäßes Design

„Die Auszeichnung durch den James Dyson Award ist eine großartige Plattform, um os*tomy weiter voranzutreiben und zu zeigen, dass Gestaltung weit über das offensichtliche Produkt hinausgeht und auf vielen Ebenen Menschen und Umwelt zu einer besseren Zukunft verhelfen kann“, so der stolze Preisträger Nikolas Potapow. "Nikolaus Potapow zeigt mit os*tomy auf eindrucksvolle Art und Weise, wohin zeitgemäßes Design gehen muss. Er gibt damit ein klares Statement für die soziale Verantwortung von Design ab“, erklärte Jury-Mitglied Eberhard Schrempf.