× NÖ lockt mit Grusel-Spaß in den Herbstferien

Die 53 TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs verzeichnen jährlich rund 6 Millionen Besucherinnen und Besucher und locken im Herbst mit einer Vielzahl an Highlights.

Zum vierten Mal stehen die Herbstferien zwischen Nationalfeiertag (26. Oktober) und Allerseelen (2. November) auf dem Programm. Da der 2. November heuer ein Donnerstag ist, dürften viele Schulen den Tag darauf auch noch schulautonom freigeben. Wer die Gelegenheit für eine kurze oder längere Auszeit vom Alltag nützen möchte, hat in Niederösterreich die Qual der Wahl: Von Halloweenveranstaltungen mit Gruselführungen, Kürbisschnitzereien, Fledermaus-Bastelstationen bis hin zu Goldgräbertagen und Wildkatzenfütterungen - die Herbstferien sind fest in Kinderhand. "53 Ausflugsziele führen heuer unser Gütesiegel, das unseren Gästen Sicherheit gibt und für einen deutlichen Mehrwert steht. Auch dieses Jahr haben sich unsere engagierten Mitgliedsbetriebe im Herbst wieder einiges einfallen lassen", so Eveline Gruber-Jansen, Sprecherin der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs.

Gruselige Ausflugs-Tipps

In den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern können sich Kinder und Teenager beim Gruselbasteln, in der Kindergruseldisco, beim Mythen-Rundgang oder der beliebten Kürbisschnitzerei (nur von 30. bis 31. Oktober) austoben. Halloween-Special-Days bietet auch das Schloss Rosenburg. Im Zug einer Gruselführung sind die Gäste mit einer Taschenlampe ausgestattet und wandern mutig durch die Räume dieses geschichtsträchtigen Schlosses. "Halloween mal anders" lautet das Motto im SchlossORTH: Am 31. Oktober 2023 erfahren Gäste mehr über die Fledermäuse. Kreative Köpfen sind in der Fledermaus-Bastelstation gut aufgehoben.

© Kittenberger Erlebnisgärten ×

Gruseliges Halloween-Programm in den Kittenberger Erlebnisgärten.

Goldgräbertage und Braunbären

Für Abenteurerlustige und mutige Entdecker sind die Goldgräbertage in der Amethystwelt Maissau empfehlenswert. Diese finden im Zeitraum von 26. bis 31. Oktober 2023 statt und locken vor allem junge Schatzjäger an. Die Natur in ganz seiner Pracht erleben Gäste im Nationalpark Thayatal. Immer beliebt sind die Wildkatzenfütterungen, die jeden Samstag, Sonntag und an Feiertagen ab 15.30 Uhr stattfinden.

© Mairhofer ×

Bärenwald Arbesbach im Waldviertel.

Für einen gepflegten Familienausflug bietet sich im Herbst der Bärenwald Arbesbach im Waldviertel an. Brumca, Erich und Mark bereiten sich aktuell auf die Winterruhe vor und legen ordentlich Fett an. Bis zu 20 Kilogramm werden täglich verspeist. Auch im Tierpark Haag sind die Braunbären eine der Hauptattraktionen. Diesen steht seit wenigen Wochen ein vergrößertes Areal zur Verfügung.