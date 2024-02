NÖ rüstet gewaltig auf: 422.000 Waffen gemeldet

Binnen zwei Jahren 50.000 neue Waffen angeschafft - kein Bundesland so waffenstarrend wie Niederösterreich

Die aktuellsten Daten des zentralen Waffenbesitzregisters des Innenministeriums zeigen eine durchaus besorgniserregende Entwicklung in Niederösterreich:



Offenbar ist jener 71-Jährige, der sich kürzlich in Korneuburg mit Schüssen gegen eine Homeinvasion wehrte, durchaus ein Role-Model im Bundesland: Mit exakt 421.600 Schusswaffen sind in keinem anderen Bundesland so viele meldepflichtige Feuerwaffen registriert wie in Niederösterreich, berichtet der Wirtschaftspressedienst.



Plus 13,5 Prozent. Insgesamt 94.000 Haushalte haben per Anfang Jänner 2024 eine Schusswafffe im Melderegister bekanntgegeben. Das ist jedenfalls ein gewaltiger Zuwachs gegenüber dem Jänner 2022, als es „erst“ 371.000 Schusswaffen im Bundesland gab. Es entspricht einem satten Plus von 13,5 Prozent oder in absoluten Zahlen von 50.000 Schießgeräten.



Landbauer: Waffen bei Asylzentren verbieten



Angesichts dieser Zahlen über die Aufrüstungmit Schusswaffen in den heimischen Wohnzimmern mutet es leicht seltsam an, was Ende der Vorwoche FP-Chef Udo Landbauer forderte: Er will nach einer Messerattacke im Asylzentrum Traiskirchen Waffenverbotszonen rund um Asylheimen durchsetzen – statt um Gewehre und Pistolen geht es ihm aber vor allem um Messer...